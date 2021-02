Cidades Aparecida de Goiânia abre 30 novos leitos de enfermaria Covid-19 para pacientes das UPAs Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirma que 15 começam a funcionar nesta segunda (1º) e o restante no decorrer da semana

Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abre 30 novos leitos de enfermaria específicos para Covid-19 no Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança. O objetivo, segundo a prefeitura, é atender pacientes que estão chegando nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas e precisam de internação. No total, 15 começam a funcionar n...