A Prefeitura de Aparecida de Goiânia ampliou a faixa etária de vacinação contra a Covid-19. Nesta sexta feira (14), poderão vacinar-se pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente inscritas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir de 18 anos. Gestantes e puérperas com comorbidades também poderão receber o imunizante mediante agenda mento prévio pelo aplicativo “saúde Aparecida”.

Locais de vacinação

Sem agendamento prévio e levando documento de identidade, comprovante de endereço, CPF ou cartão SUS, cartão de vacinação e o laudo médico atestando a comorbidade:

- Drive-thru da Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h);

- Drive-thru do Centro de Especialidades, no Jardim Boa Esperança (de segunda a sexta-feira das 8h às 18h).

Com agendamento prévio pelo aplicativo “Saúde Aparecida” e levando documento de identidade, comprovante de endereço, CPF ou cartão SUS, cartão de vacinação e o laudo médico atestando a comorbidade:

- UBSs dos bairros Andrade Reis, Bairro Cardoso, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim.

- Central Municipal de Imunização (Rua São Domingos, nº 100, Centro)