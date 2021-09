Aparecida de Goiânia começa a vacinação em adolescentes maiores de 15 anos de idade, nesta quinta-feira (23). São 10 postos de imunização, com funcionamento de segunda a sábado. Adolescentes de 12 a 17 anos com alguma deficiência permanente ou comorbidade também serão vacinados, bem como as jovens dessa faixa etária que estejam grávidas ou no puerpério. Nesses casos é necessário comprovar a situação.

Os moradores precisam apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão SUS de Aparecida e comprovante de endereço. Menores precisam estar acompanhados de um responsável. A população apta a receber a primeira dose da vacina contra a Covid pode procurar o drive-thru da Cidade Administrativa Maguito Vilela, das 8 às 18 horas, sem necessidade de agendamento.

Quem preferir receber a primeira dose nas Unidades de Saúde (UBS’s) dos setores Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim, das 8 às 16 horas, ou na Central Municipal de Imunização, das 8 às 18 horas, precisa agendar pelo aplicativo “Saúde Aparecida”. O acesso pode ser feito pelo site da Prefeitura (aparecida.go.gov.br). As vagas para esta quinta-feira serão liberadas hoje, a partir das 17 horas.

A Prefeitura tem realizado ainda a imunização de adolescentes com menos de 15 anos que estejam em cumprimento de medida socioeducativa. Neste caso, a vacinação ocorre in-loco, com as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) visitando os centros de internação.

Segunda dose

A aplicação da segunda dose segue normalmente na cidade, com todos os imunizantes. O serviço está disponível nos drives do Aparecida Shopping, do Centro de Especialidades e na Central de Imunização, das 8 às 18 horas. Para a segunda dose, não é necessário agendamento prévio, basta respeitar a data prevista no cartão de vacinação e no dia programado apresentá-lo, juntamente com documento de identidade e CPF ou Cartão SUS.

As UBS’s dos bairros Anhambi, Cardoso, Andrade Reis, Jardim Olímpico, Jardim Florença e Veiga Jardim também aplicam o reforço, das 8 às 16 horas. O estoque de segunda dose da Astrazeneca, que havia acabado no último sábado, dia 18, já foi reposto. Assim, a aplicação do reforço desse imunizante foi retomada.