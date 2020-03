Cidades Aparecida começa a realizar aulas online para alunos da rede pública A partir desta quarta-feira (1º), estudantes da rede pública de Aparecida de Goiânia começam a estudar em casa com orientação de professores com uso da internet. Medida valerá enquanto isolamento social durar

A partir desta quarta-feira (1º) as aulas da rede pública em Aparecida de Goiânia passarão a ser online. Desde que o isolamento social foi instituído no Estado como forma de prevenir o avanço do coronavírus, outras cidades já adotaram a prática, assim como a rede estadual de educação. Segundo a Secretaria Municipal de Educação da cidade, o regime de aulas não presenciais a...