Vida Urbana Aparecida é a maior dificuldade

A realidade de Aparecida de Goiânia sempre foi complicada no que se refere à saneamento. A cidade é o maior desafio da BRK Ambiental, empresa que possui a subdelegação da rede de esgoto do município e que tem até outubro deste ano para atingir a meta de universalização do serviço prevista em contrato, sob pena de sanção administrativa. Até março deste ano, apenas 48%...