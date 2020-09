Cidades Após viralizar, relojoeiro que deu relógio para criança em Catalão no Dia dos Pais é alvo de TAC Caso aconteceu no início de agosto, quando criança comprou presente para o pai e vídeo viralizou no país

Paulo César da Silva, de 51 anos, dono de uma relojoaria em Catalão, foi alvo de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) por apologia ao trabalho infantil. O empresário ficou conhecido após um vídeo viralizar no Dia dos Pais devido a um engraxate de 10 anos que tentou comprar um relógio para o tio materno, considerado pai, com R$ 30. No dia do fato, ele escolheu um ...