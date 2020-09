Cidades Após vereador pedir vistas, votação do parecer final do Plano Diretor é suspensa Além do pedido Welington Peixoto, outros vereadores solicitaram a retirada de suas assinaturas em emendas coletivas do projeto.

Atualizada às 11h05. Foi suspensa, na manhã desta quinta-feira (24), a votação de atualização do Plano Diretor após o líder do prefeito Iris Rezende (MDB) na Câmara de Goiânia, vereador Welington Peixoto (DEM), pedir vistas do documento. A solicitação aconteceu após o relator do projeto vereador Cabo Senna terminar a leitura do documento. Além do pedido do d...