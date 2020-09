Cidades Após vídeo viralizar, pastor que agrediu esposa durante live pede desculpas Edson Araújo foi afastado da igreja Deus é Amor. “Devemos nos lembrar que violência doméstica não é apenas pecado, é também um crime”, divulgou a instituição

Após viralizar na internet, pastor que agrediu verbalmente sua esposa, sem perceber que estava em uma transmissão ao vivo, pede desculpas. Ele se preparava para dar início ao culto, quando, incomodado com o ângulo da câmera, se levanta e vai em direção à mulher. Nas imagens é possível ouvir o barulho de um tapa e ver que a câmera balança. "Que saco, merda. Arruma as c...