Cidades Após vídeo viralizar na internet, menina Emanuelly, de Anápolis, ganha festa de aniversário O pai Antônio Carlos Ferreira da Silva tem 28 anos e é pedreiro

Depois de ter um vídeo viralizado na internet, a pequena Emanelly Fayad ganhou, neste sábado (20), a festa de aniversário de 5 anos. Morador do Sítio Recreio das Laranjeiras, em Anápolis, o pai da menina emocionou o país ao chegar em casa após um dia de trabalho, com uma fatia de bolo cantando parabéns para a filha. O vídeo, com menos de um minuto foi compartilhado p...