Cidades Após uma semana, fogo em área rural de Jaupaci, no Centro de Goiás, é confinado Expectativa do Corpo de Bombeiros é que seja possível realizar o rescaldo neste sábado (14). Chamas começaram na última sexta-feira (6) e consumiram área de 5.870 hectares

Após uma semana de combate, o Corpo de Bombeiros conseguiu confinar o fogo que atinge uma área rural do município de Jaupaci, no Centro do Estado. O incêndio, que começou na última sexta-feira (6), consumiu uma área de 5.870 hectares, o equivalente a cerca de 6 mil campos de futebol. O confinamento consiste em cercar o fogo e limitar sua extensão em ambiente fechado a...