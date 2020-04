Cidades Após uma semana em liberdade, jovem volta a ser preso por furto de motocicleta em Rio Verde Homem foi levado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) e autuado por furto e desobediência; o proprietário legal da moto foi acionado para os procedimentos de devolução do veículo

A Guarda Civil Municipal (GCM) durante patrulhamento no Bairro Popular em Rio Verde efetuou a prisão de um jovem de 20 anos, após furto de uma motocicleta Honda/Fan. Segundo a guarda, ele esteve preso há menos de uma semana, pelo crime de homicídio. De acordo com a GCM, com a aproximação dos guardas o condutor tentou fugir em alta velocidade, inclusive pela c...