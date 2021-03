Cidades Após um ano, escolas ainda se reinventam na epidemia Pais e professores seguem enfrentando um tortuoso caminho na tentativa de amenizar perdas emocionais e de aprendizado provocadas pelo longo período de is olamento

Há um ano, a pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2) trouxe uma nova realidade às escolas. A partir de 18 de março de 2020, todos foram mandados para casa e foi preciso reinventar a forma de ensinar e de aprender. Foi um ano desafiador que trouxe mazelas no aprendizado e na condição emocional. Um ano em que vieram fortemente à tona as disparidades entre ensino público e priva...