Cidades Após três dias, bombeiros localizam corpo de jovem que desapareceu no Lago Corumbá III Vítima foi localizada por moradores da região, que chamaram os bombeiros para retirá-la da água

Após três dias de buscas, bombeiros localizaram na tarde deste domingo (5) o corpo do jovem que estava desaparecido na represa da Usina Hidrelétrica de Corumbá III, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A vítima foi localizada por moradores da região, que chamaram os bombeiros para retirá-la da água. O jovem e um amigo estavam em uma canoa, na tarde da últ...