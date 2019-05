Cidades Após tentativa de latrocínio, dupla morre em ação policial em Aparecida de Goiânia Uma mulher foi baleada durante a ação dos assaltantes, ela foi atendida e encaminhada para o hospital; polícia afirma que houve troca de tiros com os suspeitos

Uma mulher ficou ferida e dois homens morreram após uma tentativa de latrocínio no Setor Parque Industrial João Braz, em Goiânia, nesta segunda-feira (6). De acordo com a Polícia Militar, uma mulher de 42 foi assaltada e baleada por um uma dupla de suspeitos quando chegava em casa. Após o ocorrido, a vítima chamou a polícia, que localizou os dois, iniciando um suposto c...