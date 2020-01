Cidades Represa corre risco de romper após temporal em Catalão O Corpo de Bombeiros realizou inspeção no local e o risco de rompimento é grande

O Corpo de Bombeiros realizou na manhã desta quarta-feira (29) uma inspeção na represa do Clube do Povo, em Catalão, na região Sul de Goiás, e constatou que existe um grande risco da barragem romper. Segundo a Corporação, a represa está suportando o volume de água de outras três que romperam durante o temporal que caiu na madrugada desta quarta no município. Devido ao ris...