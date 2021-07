Após a suspensão da vacinação no drive-thru do shopping Passeio das Águas nesta quarta-feira (7), em Goiânia, a Prefeitura anunciou que a aplicação das doses da vacina contra a Covid-19 está sendo realizada apenas na modalidade para pedestres em 16 unidades de saúde da capital.

Grupos prioritários, trabalhadores da imprensa que residem em Goiânia, lactantes com bebês de até seis meses e pessoas sem comorbidades a partir de 44 anos serão vacinadas somente por agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Já as gestantes sem comorbidades, puérperas e idosos que estão com o reforço em atraso podem dirigir-se até o Ciams Dr. Domingos Viggiano (Ciams Jardim América) sem necessidade de agendamento. Pessoas a partir de 62 anos que estão no prazo de tomar a segunda dose da Astrazeneca podem ir à Área I da PUC ou em cinco escolas municipais da capital, também sem necessidade de agendar previamente.

Confira:

Grupos prioritários e pessoas a partir de 44 anos sem comorbidades

Por agendamento – pedestre – 8h às 17h

Distrito Sudoeste

▪️ CIAMS Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n - Vila Novo Horizonte

▪️ CSF Residencial Itaipu: R. RI 9, 08 - Qd 107 - Residencial Itaipú, Goiânia - GO

▪️ CSF Parque Santa Rita: Rua SR 1, 290 - Parque Santa Rita, Goiânia - GO

Distrito Noroeste

▪️ CSF Vila Mutirão: Avenida do Povo Qd. D - Vila Mutirão, Goiânia - GO

Distrito Campinas-centro

▪️ C.S Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 - Cidade Jardim, Goiânia - GO

▪️ CSF Leste Universitário: R. 218 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

▪️ CSF Crimeia Oeste: Av. Domingos Lemes do Prado - Setor Crimeia Oeste, Goiânia - GO

Distrito Norte

▪️ Ciams Urias Magalhães: Rua Guajajara Entre Ruas Caritos Madeiras E Paranaíba S/n, Setor Urias Magalhães

Distrito Oeste

▪️ CSF São Francisco: Av. das Palmeiras, Bairro - s/n - São Francisco, Goiânia - GO

▪️ CSF Parque Industrial João Braz: R. Rodrigues Alves, s/n - Parque Industrial Joao Braz, Goiânia - GO

▪️ CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n - Conj. Vera Cruz, Goiânia - GO

▪️ CSF Jardim Cerrado IV: Rua Das Paineiras Apm 06 Qd 21 Lt 0 Residencial Jardim Do Cerrado IV, Goiânia - GO

Distrito Leste

▪️ UPA Dr. Paulo Garcia (UPA Chácara do Governador): Rua Df-02 Lt. 14 Esq. Rua Df-18 Chácara Do Governador, Goiânia - GO

▪️ UPA Jardim Novo Mundo: Av. New York, 667-569 - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

▪️ CSF Recanto das Minas Gerais: Rua Siena, s/n - St. Recanto das Minas Gerais, Goiânia - GO

Distrito Sul

▪️ CS Pq Amazônia: Praça José Rodrigues De Morais Neto S/nº Parque Amazônia, Goiânia - GO

Segunda dose de idosos em atraso, gestantes e puérperas sem comorbidades

Sem agendamento – pedestre – 8h às 17h

▪️ UPA Dr. Domingos Viggiano (UPA Jardim América): Praça C-201, 2-82 - Jardim América, Goiânia – GO

Segunda dose da Astrazeneca em pessoas a partir de 62 abis com prazo marcado para 12/07

Sem agendamento – pedestre – 8h às 16h

▪️ Escola Municipal Francisco Matias: Rua Carlos Gomes - Parque Anhanguera, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Coronel José Viana Alves: Rua CM7 - Setor Cândida de Morais, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Lions Clube Bandeirante: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30 - Bairro Goiá, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Bárbara de Souza Morais: Av. Uruguaiana - Jardim Novo Mundo, Goiânia - GO

▪️ Escola Municipal Rotary Goiânia Oeste: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19 - Jardim América, Goiânia - GO

▪️ Área I da PUC: Rua 235, 722 - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO

▪️ Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I)

