Cidades Após suspender temporariamente o serviço, Viação Reunidas volta a operar parcialmente nesta quarta Em nota, a empresa informou que conseguiu recursos através de operação de crédito e com isso efetuou o pagamento do ticket alimentação dos funcionários e estruturou um cronograma para o pagamento parcelado da folha de maio

A Viação Reunidas (VR), uma das concessionárias do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, voltou a operar parcialmente na manhã desta quarta-feira (17). O retorno deve ocorrer de forma gradual. Na última segunda-feira (15) a empresa informou a suspensão temporária do serviço alegando prejuízos acumulados ao longo de quase 90 dias de operação com a quantidade d...