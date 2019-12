Cidades Após show de Gusttavo Lima, operação autua 229 motoristas em Anápolis Atuação conjunta foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Civil

Uma operação conjunta realizada pelas Polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil resultou em 229 autuações na noite desta sexta-feira (20), em Anápolis, após o show do Gusttavo Lima. No total, foram 13 notificações envolvendo embriaguez ao volante com cinco prisões e nove veículos apreendidos por irregularidades como documentação vencida. Entre as demais irregularidades: e...