Cidades Após sete meses, museu Casa de Cora Coralina reabre na próxima terça-feira (13) Espaço estará aberto ao público de terça-feira a domingo, das 9h às 13h

Após sete meses fechado, o museu Casa de Cora, na cidade de Goiás, reabrirá na próxima terça-feira (13). Devido à pandemia do coronavírus (Sars-CoV-2), a reabertura seguirá todas as recomendações exigidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), pela vigilância sanitária municipal e, também, pelo Conselho Internacional de Museus/ICOMOS. A diretora do museu,...