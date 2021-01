Cidades Após ser liberado, suspeito de estuprar adolescente de 16 anos volta a ser preso em Goiânia Investigado foi liberado no último dia 15, após equipes policiais não localizarem a vítima para fazer o reconhecimento do suspeito

Após ter sido liberado no último dia 15 de janeiro, um homem de 36 anos que é suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos, em novembro de 2020, voltou a ser preso nesta quarta-feira (20), em Goiânia. O crime ocorreu na rampa que dá acesso a uma passarela na BR-153, na altura do Jardim Goiás. Na época do abuso sexual, o homem chegou a ser gravado por câ...