Cidades Após ser internado para tratamento de Covid-19, médico Ciro Ricardo Castro morre em Goiânia Ciro já foi diretor do Cremego e também diretor do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo)

Depois de ser internado para tratamento do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o médico Ciro Ricardo Pires de Castro morreu neste sábado (27), em Goiânia. Ele estava internado no Instituto de Neurologia de Goiânia, no setor Bueno, quando teve piora no quadro clínico e não resistiu. Ciro já foi conselheiro e diretor do Conselho Regional de Med...