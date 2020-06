Depois de ser internado para tratamento do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o médico Ciro Ricardo Pires de Castro morreu neste sábado (27), em Goiânia. Ele estava internado no Instituto de Neurologia de Goiânia, no setor Bueno, quando teve piora no quadro clínico e não resistiu.

Ciro já foi conselheiro e diretor do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) entre 1998 e 2012 e foi homenageado em 2019 pela entidade com a comenda Honra ao Mérito Profissional Médico, um reconhecimento ao grande serviço prestado à medicina goiana.

O médico também foi diretor do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) por algumas gestões e participou, inclusive, da criação da residência médica da unidade.

O Cremego emitiu uma nota de pesar e afirmou que “se solidariza com a família, os amigos e os médicos goianos neste momento de dor.”

Em Goiás, segundo o painel Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), 1.616 profissionais da saúde foram infectados pelo coronavírus, o que representa 7,4% dos 21.873 casos confirmados no Estado. Nove foram vítimas da doença.