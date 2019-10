Cidades Após semana com forte calor, batendo os 39°C, Goiânia terá alívio no tempo seco Intensificação do período chuvoso, porém, só deve ocorrer na segunda quinzena de novembro

O tempo seco deverá dar uma trégua em Goiânia na próxima semana. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas para segunda-feira (21) na capital. Mas a temperatura deve continuar elevada, na casa dos 37°C. Já as precipitações contínuas, segundo a chefe do Inmet Elizabete Alves, só chegam no mês de novembro. “Esperamos uma ...