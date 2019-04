Vida Urbana Após rompimento de galeria pluvial, avenida em Silvânia é interditada Além da ruptura, parte do asfalto cedeu e expôs um buraco na via

O rompimento de uma galeria pluvial nesta quarta-feira (10) levou a interdição de uma avenida no bairro Maria de Lourdes, em Silvânia, na região Sudeste do Estado. Além da ruptura, parte do asfalto cedeu e expôs um buraco na via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e bloqueou a via. O secretário de Transportes da Prefeitura Municipal esteve no local,...