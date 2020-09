Cidades Após rodar na pista, carro bate em muro do CT do Goiás no Parque Anhanguera, em Goiânia Acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (28), condutor estava sozinho e não ficou ferido

Após um motorista de 23 anos perder o controle da direção, um carro colidiu contra o muro do Centro de Treinamento do Goiás Esporte Clube, no Parque Anhanguera, em Goiânia. O acidente aconteceu na tarde desta segunda-feira (28), na Avenida Guarapari e segundo testemunhas, o motorista estava em alta velocidade. O motor do carro chegou a sair do veículo e o Corpo de Bombeiros f...