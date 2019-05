Cidades Após revitalização da Estação Ferroviária, dois símbolos do centro de Goiânia devem ser recuperados Prefeitura autorizou o Iphan a iniciar obras em monumentos históricos da cidade

Após a recuperação da antiga Estação Ferroviária, a Prefeitura de Goiânia possui novos planos de revitalização para outros monumentos históricos do centro da capital. O prefeito Iris Rezende (MDB), durante reunião, autorizou o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a iniciar as obras no Coreto da Praça Cívica e da Torre do Relógio, na Avenida G...