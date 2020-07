Cidades Após repercussão de episódio com desembargador, guarda civil de Santos pensa em deixar as ruas Cícero Hilário Roza tem medo de retaliações por causa do vídeo em que tenta aplicar multa em Eduardo Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo

Os últimos dias têm sido difíceis para o guarda civil municipal Cícero Hilário Roza, de 36 anos, que trabalha na cidade de Santos, no litoral paulista. Ele só está dormindo com a ação do Zolpidem, um remédio para insônia, e cogita pedir para os superiores para deixar as ruas e fazer serviços internos pelo menos por um período. O guarda teme por sua própria integridade f...