Cidades Após reforma, auditório de fórum em Goiânia deve realizar júris de maior complexidade Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, local agora comporta 279 lugares

O auditório do Fórum Cível Heitor Moraes Fleury, em Goiânia, passou por reforma. A sala dos réus foi ampliada e duas salas para testemunhas, defesa e acusação, dois banheiros e refeitório para os jurados foram construídos. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) os júris de maior complexidade serão realizados no local, que comporta 279 lugares. Os jul...