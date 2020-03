Atualizada às 23h06

O primeiro dia da operação reduzida em 20% pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) na região metropolitana de Goiânia teve linhas lotadas em terminais visitados pela reportagem.

Apesar de um esvaziamento geral dos locais, algumas plataformas de embarque e desembarque continuaram com aglomeração de passageiros, especialmente depois das 17 horas. As linhas com o maior número de passageiros esperando na tarde desta quarta-feira (18) verificadas pelo POPULAR foram: 612 - Direto - Terminal Garavelo/Terminal da Bíblia; 020 - Terminal Garavelo/Terminal da Bíblia; 027 - Terminal Bandeiras/ Terminal da Bíblia - Via T-7; 400 - Circular - Via Independência; 008 - Terminal Veiga Jardim/ Rodoviária- Via 85 e 019 - Terminal Cruzeiro/ Terminal da Bíblia. Foram visitados os terminais da Praça da Bíblia, Isidória, em Goiânia, e o Terminal Cruzeiro, em Aparecida de Goiânia.

A retirada de 220 ônibus de circulação teve como justificativa por parte da CMTC a diminuição entre 20% e 35% no fluxo de passageiros desde a última segunda-feira (16). A queda no número de usuários pagantes, considera o órgão, está associada às medidas adotadas pelo poder público para restringir a circulação de pessoas como estratégia de combate à proliferação do novo coronavírus (Covid-19). Uma das medidas, por exemplo, é a suspensão das aulas na rede pública.

Integrante da 5ª Defensoria Pública Especializada de Atendimento Cível da capital, Tiago Bicalho afirma que vai avaliar minuciosamente a questão. “Se considerar que ela não é adequada, vou propor uma ação civil pública”, pontua.

Nesta quarta-feira, o defensor assinou uma recomendação que pedia que o número de veículos não fosse reduzido, a fim de evitar aglomerações. No pedido da defensoria, foi requerido que a frota fosse, inclusive, aumentada nos horários de pico. O ofício pede ainda que sejam prestadas informações acerca da limpeza destes veículos e dos terminais. “Já recebi a resposta e ela será analisada de forma criteriosa”, enfatiza Bicalho.

O defensor diz que antes de fazer o pedido, conversou com diversos usuários do transporte público que relataram que nos horários de pico os ônibus ainda estão cheios e muitas pessoas viajam em pé. “A redução dos ônibus não é um problema. A questão é a diminuição com um grande número de pessoas precisando do serviço”, diz. Bicalho enfatiza ainda que a pauta está sendo tratada como urgente devido a pandemia do novo coronavírus já ter chegado em Goiás. “Queremos dar um desfecho para esta situação o mais rápido possível, pois sabemos que a questão afeta diretamente a vida dos trabalhadores”, esclarece.

Demanda

O RedMob Consórcio informou que a expectativa é que nos próximos dias a redução de passageiros possa atingir patamares superiores a 50%, demanda que se aproxima da praticada nos domingos. Na última segunda-feira (16), a diminuição foi de 25%, se comparada com o dia 18 de março de 2019, também segunda-feira. Na última terça-feira (17), a queda já atingiu os 35% na comparação com a mesma terça-feira de março de 2019.

Segundo o consórcio, na última terça-feira (17) foram registradas 345.234 validações na Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), uma queda de 35,77% na comparação com o dia 19 de março de 2019, também terça-feira, que teve 537.535 validações.

Por meio de nota, a CMTC informou que recebeu o documento da Procuradoria Geral do Estado de Goiás nesta quarta-feira e que a partir das determinações estaduais e municipais “criou um Comitê de Análises formado pela CMTC, RedeMob Consórcio e operadoras para avaliação diária da demanda do transporte”. De acordo com a companhia, este trabalho tem sido feito desde a última segunda-feira, após a suspensão das aulas, e que a partir desta quinta-feira (19), com o fechamento de segmentos do comércio, “a redução no número de passageiros tende a ser maior e seguir em queda”.

A companhia disse que “a determinação para as empresas é que a retirada de ônibus tenha menor porcentual ao da queda de demanda” e que “a retirada de ônibus deve seguir padrão de atendimento sem riscos à saúde e prejuízos aos usuários que necessitam de deslocamento.”

Em relação a limpeza dos ônibus, a CMTC informou que “para as estações de embarque e desembarque, a determinação é para que as empresas redobrem a reposição de sabão, papel toalha e papel higiênico em sanitários” e que a partir desta quinta-feira será exigido que os ônibus sejam higienizados nos terminais antes de voltarem para a rua. Questionada sobre a aglomeração de pessoas nos horários de pico, a CMTC disse que a situação será verificada, uma vez que, a determinação da companhia é que não se reduza frota nas linhas de maior demanda nos períodos de pico.

Passageiros reclamam

Os usuários da rede de transporte público reclamam das aglomerações que enfrentam no transporte público. O POPULAR conversou com alguns passageiros e o maior medo é a contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

O vendedor de balas e chicletes, Romário Lima, de 38 anos, que comercializa os produtos informalmente dentro de ônibus e terminais, diz que o movimento varia ao longo do dia. “Eu não estou vendendo tão bem no fim da manhã e de tarde. Mas das 16h para frente o negócio tem estado igual”, diz o vendedor que tenta se proteger contra o coronavírus usando máscaras e luvas.

Romário acredita que a diminuição do número de pessoas dentro dos ônibus é questão de saúde pública. “Ter pouco movimento para mim é ruim, mas estou acompanhando as notícias e sei que a doença é contagiosa. Ter tanta gente junta acaba piorando toda a situação. Hoje (quarta-feira, 18) mesmo eu vi um ônibus lotado até mesmo antes da catraca de manhã”, afirma.

Já o aposentado, Raimundo Cruz, de 67 anos, conta que viu uma leve diferença no fluxo de pessoas dentro dos veículos. “Eu ando em muitos ônibus diferentes e vi que está tendo mais lugares para sentar. Porém, não costumo pegar nem muito cedo, nem no fim da tarde”, diz.



A empregada doméstica, Vânia dos Santos, de 42 anos, que utiliza diariamente a linha 027, no Terminal da Bíblia, no Setor Leste Universitário, para ir trabalhar afirma que tem medo de ficar doente. “É complicado. Eu pego cedo e está bem cheio.

Neste horário (14h30), já deu uma esvaziada”, explica. Ela conta que tenta se proteger usando luvas. “Eu não achei máscara para comprar, porém arrumei algumas luvas e estou jogando fora toda vez que desço do ônibus”, esclarece.

Vânia diz que gostaria que o número de pessoas no transporte diminuísse. “Eu não tenho como deixar de ir trabalhar e fico com medo de estar doente e acabar passando para as crianças que tomo conta e também para a minha família. Podia usar só quem realmente precisa”, finaliza.

Intermunicipal

Sobre a redução ou paralisação do transporte intermunicipal, a assessoria de imprensa da rodoviária de Goiânia informou que quem define o fechamento é a Agência de Regulação Goiana (AGR). Porém, a AGR disse que a decisão cabe ao governo do Estado, que informou que a diretriz sobre o funcionamento das rodoviárias de Goiás não entrou no último decreto assinado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM).

A reportagem tentou, por e-mail, entrar em contato com a Viação Araguarina, que faz o transporte das linhas Goiânia/Inhumas, Goiânia/Anápolis e Goiânia/Teresópolis, porém a mensagem não foi respondida. Em um dos guichês da empresa, funcionários afirmaram que o transporte continuaria funcionando normalmente até hoje e que o funcionamento a partir de amanhã (20) ainda está em definição.