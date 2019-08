Cidades Após recusar namoro com vizinho, estudante de 15 anos é estuprada e morta a facadas em Goiás Crime aconteceu na última sexta-feira (2) quando Amanda Silva retornava da escola

Uma estudante de 15 anos morreu após ser estuprada e esfaqueada pelo vizinho, de 17, em Cristalina, na região do Entorno do Distrito Federal (DF). O crime aconteceu na última sexta-feira (2) quando a garota retornava da escola. A suspeita é que a jovem foi morta após recusar namorar com o suspeito identificado pelas iniciais N. A, que morava no mesmo lote. Amanda Silva ...