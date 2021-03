Cidades Após recomendação do MP, Senador Canedo decide seguir decreto estadual com revezamento de 14 dias Município tinha adotado decretado próprio flexibilizando atividades comerciais

A prefeitura do município de Senador Canedo decidiu adotar as normas do Decreto do Estado, que determina revezamento de 14 dias em atividades comerciais não essenciais. A medida ocorre após recomendação do Ministério Público já que a cidade havia adotado um decreto próprio que permitia, por exemplo, a abertura de atividades não essenciais de segunda a quinta-feira, ...