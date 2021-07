A Prefeitura de Goiânia informou que recebeu, nesta sexta-feira (16), 17,4 mil doses da Astrazeneca e, por isso, retomará a vacinação da primeira dose contra Covid-19 neste sábado (17) para pessoas com 39 anos ou mais. Nove pontos de imunização serão abertos, mas primeira será necessário realizar o agendamento no aplicativo ou pelo site da Prefeitura. Para o drive-thru, no shopping Passeio das Águas, haverá distribuição de senhas. Já no domingo (18), não haverá vacinação.

Nos oito postos disponíveis, o horário de funcionamento será das 8h às 17h. Já no drive-thru do Passeio das Águas, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibilizará 2 mil senhas para o atendimento a partir das 8h.

Segunda dose (AstraZeneca)

Goiânia segue aplicando a segunda dose para pessoas com aprazamento para o mês de julho. Neste sábado (17), poderão receber o imunizante aqueles que estão previstos para o dia 22/7 da vacina AstraZeneca. São disponibilizados três locais: a Escola Municipal Lions Clube Bandeirantes, na Praça da Bandeira, Bairro Goiá; na Escola Municipal Bárbara de Sousa Morais, na Avenida Uruguaiana, Jardim Novo Mundo; e Salão Comunitário Jesus Bom Pastor (ao lado do CSF Guanabara I), sem a necessidade de agendamento, das 8h às 16h.

Confira os locais para primeira dose

Primeira dose: atendimento na modalidade pedestre, das 8h às 17h, por agendamento:

Ciams Urias Magalhães

CSF São Francisco

CSF Parque Industrial João Braz

CSF Vera Cruz II

CSF Jardim Cerrado IV

UPA Dr. Paulo Garcia (UPA Chácara do Governador)

UPA Jardim Novo Mundo

CSF Recanto das Minas Gerais