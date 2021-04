Cidades Após recapeamento, ruas de Goiânia ficam sem sinalização de trânsito População reclama de risco de acidentes. Há local onde placa ficou no meio de via. Secretaria de Mobilidade afirma preparar projeto para toda a cidade

Desde o início do programa de recapeamento do asfalto de ruas e avenidas de Goiânia, em maio de 2020, grande parte dos pontos já recuperados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) continua sem sinalização de solo, uma atribuição da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). Até o momento, dos 628,5 km previstos no programa Asfalto Novo, m...