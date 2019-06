Cidades Após realocação de feiras, Prefeitura altera trânsito na região da 44 a partir desta semana Entre as principais mudanças estabelecidas, estão a proibição de estacionar em toda a região que compreende os dois lados das avenidas Goiás (entre a Independência e a Oeste), Contorno e 44, e a interdição de três vias

Com o início das obras de revitalização da praça do Trabalhador, a Prefeitura de Goiânia, por meio da secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) começa nesta semana o processo de alteração do trânsito na região da 44, em função da realocação das feiras Hippie e da Madrugada. As mudanças ocorrem entre os dias de quarta e domingo, durante os cinco m...