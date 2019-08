Cidades Após quatro dias, TJ suspende decisão que impedia a entrada de novos presos na CPP Presídio, que é o maior de Goiás, tem capacidade para 800 detentos, mas possui quase 3 mil

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) suspendeu, nesta segunda-feira (5), a decisão liminar de primeiro grau que proibia a entrada de novos presos na Casa de Prisão Provisória (CPP) e bloqueava recursos orçamentários para realização de obras de ampliação do presídio. A medida determinada no dia 1º deste mês atendia parcialmente uma ação civil pública do promotor Marcelo Celestino, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO)....