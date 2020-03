A China está voltando aos poucos à rotina normal depois da quarentena em razão do novo coronavírus (covid-19), e um registro curioso é que os chineses estão indo com mais frequência aos cartórios, com isso os pedidos de divórcios batem recorde no país.

Segundo o jornal chinês The Global Times, com 12 milhões de habitantes, Xi'am, capital da província de Shaanxi, região central da China, registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas. Há registro de que todos os horários disponíveis para tratar do tema nos escritórios do governo estão lotados.

Durante a quarentena, os cartórios estiveram fechados durante cerca de um mês, o que cria uma demanda reprimida. E os chineses já vinham se divorciando em um ritmo mais acelerado nos últimos anos. No ano de 2016, o número de casais que se separou na China chegou a 4,2 milhões, um aumento expressivo em relação a 1985, quando a taxa não passava de 485 mil.

Mudanças na lei

Atualmente, hoje, 70% dos divórcios já seriam pedidos por mulheres no país, segundo Zhou Qiang, presidente da Suprema Corte do Povo durante discurso proferido em novembro passado. Foi garantido esse direito às mulheres ainda em 1950, quando o partido comunista chinês criou a Nova Lei do Casamento.

Além disso, apenas 7,2 pessoas em 1 mil se casarão em 2018. Trata-se do índice mais baixo desde 2013, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do governo. Pesquisa realizada pelo Diário do Povo mostra que 29,5% dos entrevistados não tinha se casado porque não haviam encontrado a pessoa certa. Outros 23,4% afirmaram não estar preparados para assumir a responsabilidade de começar uma família.