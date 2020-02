Cidades Após protesto, catadores de materiais recicláveis se reúnem com comissão da Prefeitura de Goiânia Segundo o Paço, demandas foram recebidas e serão analisadas antes de nova reunião com o grupo, que deve ocorrer em até 30 dias

Uma comissão de secretários da Prefeitura de Goiânia se reuniu, na manhã desta quinta-feira (6), com representantes do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis em Goiás (MNCR-GO), que realizou, horas antes, um protesto iniciado na Praça Cívica, em que houve a reivindicação de galpões e equipamentos para a estruturação de todas as associações e cooperativas...