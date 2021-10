Cidades Após primeiras chuvas em Goiás, PRF faz alerta sobre pista escorregadia Somente nas últimas 24 horas, a corporação registrou cinco acidentes em rodovias federais que passam pelo Esatdo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) emitiu um alerta, nesta terça-feira (19), apontando os perigos de conduzir em rodovia após as primeiras chuvas em Goiás. De acordo com a corporação, as pistas ficam extremamente escorregadias nesse período, principalmente por conta de todos os sedimentos e impurezas que se acumularam no asfalto durante a seca. Segundo boletim de seg...