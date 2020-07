Cidades Após prender suspeitos, polícia recupera 33 cabeças de gado roubadas em Itumbiara Crime aconteceu no dia 12 de julho e animais foram localizados em Ituiutaba, Minas Gerais

A Polícia Civil localizou 33 cabeças de gado que foram roubadas em uma fazenda no município de Itumbiara, no último dia 12 de julho. Os animais estavam em Ituiutaba, Minas Gerais, e agora, as investigações continuam na tentativa de localizar outros 39 animais, totalizando 72. Na última terça-feira (21), quatro suspeitos foram presos pelo crime: um advogado, um vaqueiro, um motorista de aplicativo, e um taxista. Segundo a ...