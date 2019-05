Cidades Após perseguição, homem alcoolizado bate em viatura da Polícia Rodoviária em Rio Verde Conforme apontado pelo teste de bafômetro, o motorista estava com 0,52 miligramas de álcool por litro de ar expelido, configurando um crime de trânsito

Um homem de 27 anos foi preso na noite desta sexta-feira(10) após colidir com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 289 da BR-060, em Rio Verde, Sudoeste do Estado. Conforme apontado pelo teste de bafômetro, o motorista estava com 0,52 miligramas de álcool por litro de ar expelido, configurando um crime de trânsito. O passageiro, de 24 anos, também f...