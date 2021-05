Cidades Após pedir ajuda e ser escoltada pela PM, mulher dá à luz em estacionamento, em Goiânia Benício nasceu dentro do carro na porta da unidade de saúde. Viatura da PM auxiliou no trajeto entre a residência da família e a maternidade

Imagine ganhar auxílio de uma viatura da Polícia Militar (PM) no trajeto até uma maternidade durante o trabalho de parto. Isso aconteceu na noite desta terça-feira (4) em Goiânia com a família de Benício da Costa Corrêa, que nasceu na noite de ontem dentro do carro da família na porta de uma maternidade particular, na capital. O recém-nascido de 52 centímetros e 3,9 q...