Cidades Após pandemia do novo coronavírus, tratamentos eletivos passam por mudanças e adaptações Adesão à telemedicina, mais rigor com a higiene e intervalo maior entre consultas são algumas das medidas tomadas pelas médicas que atendem doentes crônicos

Com a pandemia do novo coronavírus, os consultórios médicos que oferecem tratamentos eletivos, isto é, que não são considerados de urgência ou emergência, têm sentido mudanças. Para além do medo da população de ir ao médico por receio do contágio pela Covid-19, aqueles que voltaram a atender tiveram que se adaptar ao que vem sendo chamado de “novo normal” após a pandemia. A própri...