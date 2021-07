Cidades Após pai assumir a culpa, rapaz é indiciado pela morte de criança atropelada em Caldas Novas Segundo informações da polícia, o jovem dirigia sob efeito de álcool, quando atingiu Arthur Vitor, de dois anos, durante uma ultrapassagem perigosa

Um homem de 22 anos foi indiciado por homicídio culposo – sem intenção de matar -, após o fim das investigações sobre um atropelamento que vitimou uma criança de dois anos, em Caldas Novas, no dia 9 de junho. Segundo informações da polícia, o jovem dirigia sob efeito de álcool, quando atingiu Arthur Vitor durante uma ultrapassagem perigosa. No dia do acidente, o pai ...