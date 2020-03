Cidades Após OMS declarar pandemia, Weintraub cogita antecipar férias escolares Em vídeo publicado no Twitter, ministro da Educação disse que as instituições devem se preparar para medidas emergenciais pontuais e que cenário de contingência é a melhor solução

Após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia do novo coronavírus, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse que as instituições de ensino precisam se planejar para algumas medidas emergenciais pontuais. Segundo ele, neste momento, no Brasil, a prevenção é o mais importante. "Não há razão alguma para pânico, mas orientamos que as...