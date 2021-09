Cidades Após novos ataques sobre cor do filho na internet, pai diz que buscará punição dos envolvidos O caso teve início depois que Marcos Davis publicou uma foto do nascimento do filho e começou a receber comentários ofensivos e mensagens sarcásticas sobre a cor da criança, como: “Não tem cabimento pais negros gerarem filho branco”

O pai que desabafou nas redes sociais sobre os comentários ofensivos em relação à cor do filho recém-nascido, voltou a falar sobre o caso, e desta vez para comunicar que, após os ataques continuarem, buscará pela punição dos envolvidos. “Já estou com os prints e link do perfil de todos. Cada um se responsabilizará pelo que disseram”, escreveu. O caso teve início...