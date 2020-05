Cidades Após novo escalonamento, Central de Fiscalização da Covid-19 inicia inspeção em Goiânia Os bairros foram selecionados por apresentarem alta incidência de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2)

A Central de Fiscalização da Covid-19 inicia na manhã desta quinta-feira (21) a fiscalização do cumprimento dos decretos da prefeitura e do governo estadual de combate à pandemia do coronavírus. As equipes estão nos setores Marista, Sul e Jardim Goiás. Os bairros foram selecionados por apresentarem alta incidência de casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Aproxi...