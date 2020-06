Cidades Após novo decreto, passageiros enfrentam filas e aglomerações no Terminal Praça da Bíblia A partir desta segunda-feira (1º), imobiliárias , mercados municipais - o que não inclui Mercado Centro Comercial Popular da Rua 4 e o Mercado Aberto, localizado na Avenida Paranaíba-, e treinos de futebol retomam suas atividades

