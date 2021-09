Cidades Após novo aumento, gasolina é encontrada a R$ 6,87 em Goiânia O etanol, por sua vez, já pode ser encontrado na capital por R$ 4,97, e o diesel a R$ 4,89, nesta quarta-feira (29)

Em novo aumento, o preço do litro da gasolina já atingiu o valor de R$ 6,87 em Goiânia. O etanol, por sua vez, já pode ser encontrado na capital por R$ 4,97, e o diesel a R$4,89, nesta quarta-feira (29). O reajuste de 8,9% no preço do diesel foi anunciado pelo Petrobras na terça-feira (28), sendo a primeira vez que o valor do combustível nas refinarias ultrapassou a b...