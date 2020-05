Cidades Após MP recorrer, TJGO mantém liminar que autoriza abertura de academias em Goiás Estabelecimentos poderão reabrir com apenas 30% da capacidade, respeitando as normas sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás

Após o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recorrer da decisão liminar que autoriza a reabertura de academias de ginástica em Goiás, a Justiça indeferiu, nesta sexta-feira (22), o pedido e os estabelecimentos poderão reabrir com apenas 30% da capacidade, respeitando as normas sanitárias estabelecidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO). ...