Era para ser um fato triste, um motociclista que perdeu seu veículo, que era seu meio de transporte e sustento. Porém, mesmo com o drama e o prejuizo sofridos pelo senhor Euripedes Fernandes Alves, 55 anos, que trabalha como mecânico, alguns internautas decidiram que a imagem da moto incendiada seria motivo para 'trocadilhos e piadas'. É o que relata a sobrinha, Brenda Fernandes.

Ao perceber que vídeos circulavam em redes sociais intitulados de 'motoqueiro fantasma', que mostram, inclusive, o desespero do senhor Eurípedes com as chamas na moto, Brenda decidiu não só expor a tristeza do tio, mas mobilizar uma 'vaquinha' solidária.

O objetivo é arrecadar um montante que seja o suficiente para comprar uma outra motocicleta para o tio. "O modelo da moto era uma Suzuki TL 1000 (customizada). A moto deu perda total, além do valor da moto, ele gastou 12.000 de customização. Nosso foco é arrecadar R$ 30 mil para ajudar, afirma.

O acidente

A moto de Eurípedes pegou fogo em Goiânia, quando ele retornava para a cidade dele, que fica 300 quilômetros de distância da capital. "Eu vi fazer o tratamento do meu olho, pois perdi a visão de um olho e aconteceu que minha moto pegou fogo. Eu estava parado no semáforo e minha moto pegou fogo. Fiquei bastante triste pois alguns sites debocharam da minha situação. Por parte fico feliz que nada aconteceu comigo e as pessoas que tentaram me ajudar. Quero agradecer a algumas pessoas.

Vaquinha